الإمارات تُدين هجمات إيران على 4 دول بينها العراق

وأكدت ، في بيان نقلته (وام)، وتابعته ، أن "هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها".وجددت الوزارة "تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة ، ودولة ، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومع جمهورية وحكومة ، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها".