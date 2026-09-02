بعد وفاة صيني أثناء احتجازه لدى سلطات الهجرة الأميركية.. بكين تطالب واشنطن بإجابات

وقالت والجمارك الأميركية إن ليانيونغ وي، البالغ 51 عاما، توفي في 23 أغسطس داخلمستشفى في ، مشيرة إلى أن ملابسات وسبب الوفاة لا يزالان قيد التحقيق.وكانت في الشمالية قد ألقت القبض على وي في 21 أغسطس بتهم جنائية على خلفية اعتداء مزعوم على أسرة مكونة من 5 أفراد داخل منزلهم.ووفق إدارة الهجرة والجمارك، نقل وي في اليوم التالي إلى مركز احتجاز تابع لها في جزيرة سايبان، تمهيدا لاتخاذ إجراءات ترحيله من الأراضي الأميركية.وأضافت الإدارة أن أحد حراس مركز الاحتجاز عثر على وي فاقدا للوعي وغير مستجيب خلال جولة تفقدية صباحية روتب الوفاة، مؤكدة أن التحقيق في ملابساتها لا يزال مستمرا.وكان وي قد دخل جزر ماريانا الشمالية، وهي كومنولث تابع للولايات المتحدة في ، في فبراير 2019، وحصل حينها على إذن بالبقاء لمدة أسبوعين، بحسب إدارة الهجرة والجمارك.وبدأت السلطات الأميركية إجراءات ترحيله في يوليو 2026، فيما كان من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع التالية في قضيته خلال سبتمبر الحالي.وأكدت الصينية في لوس أنجليس أنها أُبلغت بوفاة المواطن الصيني، وقالت إنها أثارت "مخاوف جدية" مع السلطات الأميركية المختصة بشأن الحادث.وطالبت القنصلية بإجراء تحقيق شامل وفي الوقت المناسب لتحديد أسباب وفاة وي، وإبلاغ الجانب الصيني بنتائج التحقيق، إلى جانب اتخاذ إجراءات لمنع وقوع حوادث مماثلة مستقبلا.كما طلبت القنصلية من السلطات الأميركية مساعدة أسرة المتوفى في التعامل مع تبعات وفاته.وتأتي المطالب الصينية في وقت تخضع فيه أوضاع المحتجزين لدى سلطات الهجرة الأميركية لمتابعة متزايدة، ولا سيما فيما يتعلق بظروف الاحتجاز والرعاية الصحية