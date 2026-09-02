احصائية بعدد القتلى والجرحى في القصف الأمريكي الأخير على ايران

وقال الإيراني: "18 شخصا قتلوا وأصيب 108 من مواطنينا خلال الهجمات التي طالت عدة محافظات"، وفق ما نقلته وكالة " " الإيرانية.وجاء القصف في إطار جولة جديدة من التصعيد العسكري بين وإيران، بعد أسابيع من الهدوء النسبي الذي أعقب تفاهما مؤقتا بين الجانبين.وأفادت مصادر إيرانية بأن إحدى الضربات أصابت منطقة سكنية في إقليم سيريك بمحافظة هرمزغان خلال حفل ، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.وأكدت تقارير دولية وقوع ضحايا مدنيين بينهم طفل في الهجوم، فيما تحدثت مصادر إيرانية عن أضرار في مواقع مدنية أخرى.وبررت الضربات باتهام بمحاولات تهديد الملاحة التجارية في ، من بينها السعي إلى زرع ألغام بحرية، إضافة إلى هجمات صاروخية إيرانية استهدفت قوات ومنشآت أمريكية في المنطقة.وحذر الرئيس الأمريكي من أن أي رد إضافي سيقابل بضربات أمريكية أشد.وتأتي المواجهة الجديدة رغم وجود تفاهم مؤقت أُبرم في يونيو بهدف وقف القتال وفتح الطريق أمام تسوية سياسية، إلا أن الخلافات بشأن تنفيذ بنوده حالت دون استقرار وقف إطلاق النار بصورة دائمة.وقال الرئيس الإيراني أمس الثلاثاء، إن طهران مستعدة للعودة إلى الالتزام بالتفاهم إذا أوفت الولايات المتحدة بتعهداتها، مؤكدا أن إيران لا تزال منفتحة على المسار الدبلوماسي.