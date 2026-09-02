قلق اممي إزاء سقوط ضحايا مدنيين بنتيجة الضربة الأمريكية على إيران

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، إن "الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء المعلومات المتوافرة عن سقوط ضحايا بين السكان المدنيين، بما في ذلك بنتيجة الضربة التي طالت مكان حفل في ".وأضاف أن "الأمين العام يدين جميع الهجمات على السكان المدنيين، ويعيد إلى الأذهان أن على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب ".وكان قد أعلن يوم الثلاثاء عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 68 آخرين بنتيجة غارة أمريكية على مدينة سيريك بجنوب إيران، حيث طالت الضربة حفل زفاف.