أسعار البنزين في ألمانيا تسجل مستوى قياسيا

وبحسب البيانات، ارتفع متوسط سعر البنزين E10 في إلى 2.21 يورو للتر الواحد، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي سجل في مارس 2022 عند 2.2 يورو للتر.وتشير الوكالة إلى أن هذا الرقم القياسي يحتسب على أساس السعر الاسمي، إذ كانت الأسعار أعلى في فترات سابقة عند احتساب التضخم، خاصة في عام 2012.إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تساهم موجة الجفاف المستمرة في ارتفاع أسعار البنزين، حيث أدى انخفاض منسوب المياه في الكبرى إلى تعطيل نقل المنتجات النفطية عبر الممرات المائية، مما اضطر الموردين إلى إلى أو دفع تعريفة أعلى لنقل الوقود عبر الأنهار.وفي تطور مماثل، سجلت هولندا المجاورة مستويات قياسية جديدة في أسعار الوقود أمس الأربعاء، حيث أفادت وسائل إعلام بأن سعر لتر البنزين في محطات الوقود الكبرى بلغ 2.66 يورو، وهو أعلى مستوى تاريخي في البلاد.