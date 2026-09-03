الخارجية الأمريكية: نواصل الحوار بين إسرائيل ولبنان ونتطلع لجولة محادثات

أكدت ، الخميس، أن تواصل الحوار بين ولبنان، مشيرة الى أنها تتطلع لجولة محادثات المقبلة.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، " تسبب عام 2006 بدمار إثر محاولته اختطاف إسرائيليين"، مضيفا " تفرج عن معتقلين ولبنان يساعدها لاستعادة رفات مفقودة بوساطتنا". ولفت الى أن "إسرائيل ولبنان أجريا في محادثات مباحثات مباشرة بشأن قضايا مدنية"، مردفا "سفيرا ببيروت وتل أبيب وضعا اللمسات الأخيرة للإفراج عن المعتقلين". وأشار المتحدث الى أن "حكومتي إسرائيل ولبنان أظهرتا حسن النية من خلال هذه الخطوات الأولية"، مشددا بالقول "نواصل الحوار بين إسرائيل ولبنان ونتطلع لجولة محادثات روما المقبلة".