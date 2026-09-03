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الخارجية الأمريكية: نواصل الحوار بين إسرائيل ولبنان ونتطلع لجولة محادثات
دوليات
2026-09-03 | 13:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
171 شوهد
أكدت
وزارة الخارجية الأمريكية
، الخميس، أن
الولايات المتحدة
تواصل
تيسير
الحوار بين
إسرائيل
ولبنان، مشيرة الى أنها تتطلع لجولة محادثات
روما
المقبلة.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، "
حزب الله
تسبب عام 2006 بدمار
جنوب لبنان
إثر محاولته اختطاف إسرائيليين"، مضيفا "
إسرائيل
تفرج عن معتقلين ولبنان يساعدها لاستعادة رفات مفقودة بوساطتنا".
ولفت الى أن "إسرائيل ولبنان أجريا في محادثات
روما
مباحثات مباشرة بشأن قضايا مدنية"، مردفا "سفيرا
واشنطن
ببيروت وتل أبيب وضعا اللمسات الأخيرة للإفراج عن المعتقلين".
وأشار المتحدث الى أن "حكومتي إسرائيل ولبنان أظهرتا حسن النية من خلال هذه الخطوات الأولية"، مشددا بالقول "نواصل
تيسير
الحوار بين إسرائيل ولبنان ونتطلع لجولة محادثات روما المقبلة".
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