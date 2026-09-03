"نيويورك تايمز": البحرية الأمريكية تواجه أزمة لوجستية في الشرق الأوسط

وبحسب الصحيفة، تضم القوة البحرية نحو 20 سفينة على متنها قرابة 20 ألفا من أفراد البحرية ومشاة البحرية، وتحتاج أسبوعيا إلى أكثر من 420 ألف وجبة ونحو 8 ملايين غالون من الوقود.وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع اللوجستي أصبح أكثر تعقيدا بعد تدمير قاعدة رئيسية للإمداد تابعة للبحرية الأمريكية في ، فضلا عن تزايد المخاطر في عدد من الموانئ القريبة، ما حد من قدرة سفن الإمداد على استخدام مرافق المنطقة.وبحسب التقرير، باتت سفن الإمداد مضطرة إلى قطع مسافات طويلة للحصول على الإمدادات قبل العودة إلى الأسطول، إذ يتعين عليها الإبحار نحو 2200 ميل للوصول إلى جزيرة في ، أو مواصلة الرحلة لمسافة أبعد إلى .