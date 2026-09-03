النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يستهدف الجامعات التي تقاطع إسرائيل

وأوضحت وكالة "رويترز" أن المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون صوت بأغلبية 237 صوتا مقابل 169 لصالح الحرية الاقتصادية والأكاديمية، الذي سيتعين أن يقره حتى يصبح قانونا".وجاء ⁠تصويت الخميس، متوافقا إلى حد كبير مع الخطوط الحزبية، إذ عارض مشروع القانون نائبان جمهوريان فقط وأيده 33 نائبا ديمقراطيا.ودمرت الحرب على مساحات واسعة من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023، فيما أسفرت الحرب الإسرائيلية منذ ذلك الحين عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني، بحسب .وأثار الصراع موجة من الاحتجاجات والدعوات إلى المقاطعة في عدد من الجامعات الأمريكية وردا على ذلك، استهدف الكليات والجامعات بتحقيقات وتهديدات بتعليق التمويل الاتحادي، فيما تتهم والعديد من الجمهوريين في المتظاهرين، ويقولون إنهم "معادون للسامية".وينفي المتظاهرون ذلك، قائلين إن "الدفاع عن حقوق الفلسطينيين والاعتراض على الدمار في غزة لا ينبغي أن يساوى بمعاداة السامية أو دعم ‌التطرف".