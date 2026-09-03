البنتاغون يلغي "فحوص التستوستيرون" للعسكريين فوق 30 عاما

وكان البنتاغون قد نشر، التوجيهات على موقعه الإلكتروني، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تحسين والأداء، قبل أن يحذف يوم الخميس المذكرة والبيان المصاحب لها الصادر عن المتحدث الرسمي .وأوضح المسؤول أن مسودة الوثيقة التي نشرت في الثاني من سبتمبر 2026 ألغيت مؤقتا لإتاحة الفرصة لإجراء تحديثات، مؤكدا أن التوجيهات المؤقتة لا تزال سارية.وتضمنت التوجيهات مسارات منفصلة لفحص نقص هرمون التستوستيرون لدى الرجال والنساء، وكان من المقرر إجراء المعاينة خلال الفحوص الصحية السنوية لأفراد الخدمة.وكانت التوجيهات مقررة للدخول حيز التنفيذ بأثر فوري، فيما قال البنتاغون إن الهدف منها تعزيز الجاهزية القتالية عبر اكتشاف مشكلات الهرمونات والصحة البدنية ومعالجتها.