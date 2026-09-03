مقتل العشرات بعد محاولة سرقة نفط جنوبي نيجيريا

وأفاد "مركز مناصرة الشباب والبيئة" في بيان، أنه تأكد من ما لا يقل عن 37 شخصا في منطقة أوكريكا بولاية ريفرز، إثر استنشاقهم "وقود إندوراما" خلال محاولتهم سرقة النفط من خط أنابيب.وأوضح المركز أن الضحايا، وهم ممن يعرفون باسم "لصوص النفط"، قاموا بتوصيل أنبوب بآلية سحب في خط ينقل النفط الخام، من شركة إندوراما إيليمه للبتروكيماويات، مرورا بمصفاة هاركورت، إلى سفن مخصصة للتصدير، وكانوا ينقلون النفط إلى قواربهم عندما استنشقوا الأبخرة السامة.وما زال كثيرون في عداد المفقودين، فيما شوهدت بعض الجثث عائمة في النهر لكنها لم تنتشل بعد.وأكدت شرطة في نيجيريا، وقوع الحادث، قائلة إن الضحايا كانوا يحاولون على الأرجح سرقة النفط، دون أن تعلن حصيلة رسمية للقتلى.