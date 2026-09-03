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مقتل العشرات بعد محاولة سرقة نفط جنوبي نيجيريا
دوليات
2026-09-03 | 18:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
73 شوهد
قتل عشرات الأشخاص في جنوب نيجيريا، من جراء استنشاقهم أبخرة سامة خلال محاولتهم سرقة وقود من خط أنابيب في منطقة
دلتا النيجر
الغنية بالنفط، وفق ما أعلنت منظمة محلية غير حكومية، الخميس.
وأفاد "مركز مناصرة الشباب والبيئة" في بيان، أنه تأكد من
مصرع
ما لا يقل عن 37 شخصا في منطقة أوكريكا بولاية ريفرز، إثر استنشاقهم "وقود إندوراما" خلال محاولتهم سرقة النفط من خط أنابيب.
وأوضح المركز أن الضحايا، وهم ممن يعرفون باسم "لصوص النفط"، قاموا بتوصيل أنبوب بآلية سحب في خط ينقل النفط الخام، من شركة إندوراما إيليمه للبتروكيماويات، مرورا بمصفاة
بورت
هاركورت، إلى سفن مخصصة للتصدير، وكانوا ينقلون النفط إلى قواربهم عندما استنشقوا الأبخرة السامة.
وما زال كثيرون في عداد المفقودين، فيما شوهدت بعض الجثث عائمة في النهر لكنها لم تنتشل بعد.
وأكدت شرطة
ولاية ريفرز
في نيجيريا، وقوع الحادث، قائلة إن الضحايا كانوا يحاولون على الأرجح سرقة النفط، دون أن تعلن حصيلة رسمية للقتلى.
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