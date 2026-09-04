حقيقة ارسال كوريا الجنوبية قوات إلى مضيق هرمز

وقال البيت الأزرق في بيان للصحفيين: "هذا غير صحيح لم تحسم بعد تفاصيل هذه المسألة".وأوضح المكتب أن " تجري مباحثات مع دول أخرى بشأن سبل مساهمتها في استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومضيق هرمز".وكانت قناة "جيه تي بي سي" الكورية الجنوبية قد أفادت في وقت سابق بأن الحكومة تبحث إمكانية إرسال قوات إلى المضيق، وأنها تراجع التفاصيل اللازمة لطلب موافقة .وكان الرئيس الأمريكي ⁠دونالد قد قال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي في أغسطس إنه قلص ⁠حجم التدريبات العسكرية المشتركة بين وكوريا الجنوبية، ومن أسباب ذلك رفض سيئول مساعدة في الحرب ضد .