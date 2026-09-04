البيت الأبيض يطلق 5 ألعاب على موقعه

واللعبة الأولى هي لعبة Flappy Bill وهي مستوحاة من لعبة Flappy Bird الشهيرة.حيث يتحكم اللاعب بنسر يحمل في مخالبه جديدا، وعليه تجاوز العقبات لإقراره.واللعبة الثانية Build the Wall (ابن الجدار)، وتشبه لعبة "تيتريس" الكلاسيكية. حيث يقوم اللاعب بتركيب قطع متساقطة لبناء "جدار" لحماية الحدود، في إشارة إلى سياسة الهجرة التي يتبناها .أما اللعبة الثالثة فهي Rio Run (سباق ريو) المستوحاة من لعبة " " حيث يزحف رمز يشبه ترامب في حقل لجمع "متسللي الحدود" المحتملين، وكلما زاد العدد زاد الطول وتعقد المسار.وعكست اللعبة الرابعة Supply Line (خط الإمداد)، قرارات ترامب المتعلقة بالتغذية الصحية. حيث تتحرك منتجات غذائية على خط إنتاج، وعلى اللاعب اكتشاف وإزالة تلك التي تحتوي على ألوان صناعية أو إضافات تسبب الإدمان، وفقا لمعايير الإدارة.واللعبة الخامسة Trump Savings Tycoon (قطب مدخرات ترامب)، وفيها يجب على اللاعب الإمساك بشبكة صيد للأجسام المتطايرة قبل سقوطها في "البركة المرآة" (Mirror Pond) في ، والتي أعلن ترامب عن ترميمها عام 2026، مدعيا أن مخربين يحاولون تشويه مظهرها.وقال في بيان: "تركز هذه الإدارة تركيزا شديداً على طرق الابتكار وسرد قصة إنجازات الرئيس العديدة بطريقة تلقى صدى لدى كل أمريكي".وانتقدت جماعات حقوق الإنسان البيت الأبيض بسبب موقع الألعاب الإلكتروني.وقالت غارسيا غريوال، المديرة المشاركة لاتحاد فرونتيرا في إيغل باس بولاية ، لوكالة فرانس برس."هذا الأمر يثير اشمئزازي. لقد كانوا يلعبون بأرواح الناس لسنوات، والآن صنعوا لعبة فيديو لما يفعلونه".