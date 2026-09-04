ماذا فعل الحصار بالريال الإيراني؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
طوابير المركبات تعود امام محطات الوقود ببغداد.. مواطنون: هل الازمة أصبحت تتكرر شهريا؟
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ماذا فعل الحصار بالريال الإيراني؟

دوليات

2026-09-04 | 04:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ماذا فعل الحصار بالريال الإيراني؟
109 شوهد

السومرية نيوز – اقتصادي
لم تعد تداعيات الحرب على إيران مقتصرة على خسائرها العسكرية، فمع الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية، هوى الريال إلى مستويات قياسية تاريخية.

وفقد الريال الإيراني نحو 60 بالمئة من قيمته منذ بداية الحرب، في مارس الماضي، في انعكاس مباشر لتراجع عائدات النقد الأجنبي وتصاعد الضغوط الاقتصادية على طهران.
وتزامن الهبوط التاريخي لقيمة الريال الإيراني مع حصار بحري بدأ في 14 تموز وجولة جديدة من العقوبات أطلقتها وزارة الخزانة في الـ24 من اب الماضي، بهدف عزل طهران تماما عن النظام المالي العالمي.
وقد تحولت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب من الاعتماد على القوة العسكرية إلى استخدام القوة المالية، ما كان له أثر مباشر على الريال الإيراني أحد أكثر نقاط الضعف في إيران.
وفي بداية الحرب، قفز الدولار مقابل الريال متجاوزا حاجز مليون ريال لكل دولار، وتأرجحت العملة الإيرانية صعودا وهبوطا بحسب وتيرة المعارك العسكرية، ثم جاء يوم العقوبات، لينهار رسميا مسجلا أكثر من مليوني ريال إيراني للدولار الواحد.
وتجاوز سعر صرف الدولار حاجز 2.2 مليون ريال إيراني في السوق الموازية بطهران، يوم الأربعاء، مسجلا مستوى قياسيا جديدا، بعدما كان سعر الدولار يبلغ حوالي 1.35 مليون ريال في اذار.
وأدى هذا الانهيار إلى ارتفاع فوري في تكلفة السلع المستوردة، لأن التجار يحددون أسعار مخزونهم من السلع، استنادا إلى سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وقال خبير اقتصادي في كلية ترينيتي بجامعة كامبريدج هاشم بيساران لـ الحرة، ان "إيران تعرضت لعقوبات أميركية وأممية على مدى أكثر من 47 عاما، وما يحدث الآن هو استمرار لهذا الوضع، ولكنه مقترن بحروب ومزيد من العزلة الاقتصادية".
وفي حين كانت إيران تتمكن من تجاوز العقوبات السابقة عبر تهريب النفط الخام عبر أسطول الظل، أدى الحصار البحري إلى وقف هذه الصادرات تقريبا.
ونظرا لأن النفط يُعد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة بالنسبة لإيران، فقد تسبب هذا الاختناق المفاجئ في قطع تدفق الدولارات النقدية، ما أدى إلى انهيار سريع للعملة المحلية.
وكشف تقرير لرويترز، نشر في الأول من ايلول الجاري، أن إيران بعد نحو سبعة أسابيع من الحصار، لم تتمكن من شحن كميات ملموسة من النفط الخام عبر مضيق هرمز.
ومع الصعوبات التي تواجهها في نقل الخام عبر هرمز، اتجهت إيران إلى بيع ما لديها من مخزونات عائمة في آسيا للصين.
وقال الدبلوماسي الأميركي السابق جيمس جيفري، إنه "بمجرد تفريغ شحنات النفط الإيراني الموجودة حاليا في عرض البحر، لن يتبقى الكثير من النفط الإيراني المتاح للصين أو لأي طرف".
ويقول الباحث الاقتصادي الإيراني هادي كاهالزادة في مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط بجامعة برانديز الأميركية لقناة الحرة إن "العقوبات الجديدة سرعت من الأزمة، إلا أن إيران تواجه ضغوطا أوسع نطاقا فيما يتعلق بالعملات الأجنبية بسبب الحرب والحصار".
ووفق الباحث، فقدت إيران ما بين 30 و35 مليار دولار من عائدات تصدير البتروكيماويات والصلب، وهي الآن بحاجة إلى واردات جديدة بقيمة 10 مليارات دولار لتعويض النقص في الغاز الطبيعي والديزل والصلب والمنتجات البتروكيماوية التي فُقدت خلال الحرب.
وإذا استمر هذا الوضع فستبلغ عائدات البلاد النفطية 10 مليارات دولار، ما يعني خسارة قدرها 30 مليار دولار في صادرات النفط في العام مقارنة بالسابق.
ومع حالة عدم اليقين الشديدة وغياب رؤية واضحة لإنهاء الصراع والحرب، تتجه العملة الإيرانية إلى مزيد من الانخفاض.
وعليه، فإن الريال يتراجع نتيجة لانخفاض عائدات التصدير، وتزايد الحاجة إلى الواردات، ومحدودية الوصول إلى الاحتياطيات، وتوقعات استمرار الحرب لفترة أطول.
وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد أشار، يوم الاثنين، بوضوح إلى الواقع الجديد، إذ توقع انهيار الاقتصاد الإيراني في غضون أسابيع أو أشهر".
وبلغ متوسط معدل التضخم هذا العام في إيران نحو 69 في المئة، وفق صندوق النقد الدولي، وسجل معدل تضخم أسعار المواد الغذائية 128 في المئة على أساس سنوي، بينما وصل معدل البطالة إلى 9.2 في المئة.
وذكر مركز الإحصاء الإيراني أن الإيجارات ارتفعت 31 في المئة على أساس سنوي في مارس، وأفادت وسائل الإعلام الحكومية بأن أسعار المساكن في طهران ارتفعت بنحو 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وكانت السلطات في إيران رفعت الحد الأدنى للأجور بنحو 60 بالمئة هذا العام، لكن استمرار انخفاض قيمة الريال أدى إلى تآكل القوة الشرائية، وانخفضت القيمة الفعلية للحد الأدنى للأجور بالدولار من حوالي 105 دولارات إلى 86 دولارا منذ أواخر اذار.
ويواجه المصنعون الإيرانيون صعوبة بالغة في شراء المواد الخام الأجنبية أو مكونات الآلات اللازمة لاستمرار تشغيل المصانع، وقد توقفت العديد من شركات الاستيراد والتصدير المحلية عن العمل تماما.
وذكر المحلل الاقتصادي في مؤسسة راند هوارد كاتز، إن "إيران تحتاج إلى استعادة القدرة على تصدير نفطها للحفاظ على دوران عجلة اقتصادها، ففي الوقت الحالي، باتت الحكومة تطبع النقود لسداد التزاماتها المالية، مما يزيد معدلات التضخم".
وفي ظل هذه الأوضاع، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الكلي بنسبة 6.1 في المئة هذا العام.
ويقول كاهالزادة إن "الاقتصاد الإيراني عادة ما يمتص الصدمات، مثل العقوبات، من خلال التضخم وانخفاض قيمة العملة على المدى القصير، وهي تبعات بتحملها الناس العاديون، ثم تقوم الحكومة بتخفيف هذا الضغط جزئيا عبر خطط الحماية الاجتماعية".
ولاتزال إيران تتبع هذه الاستراتيجية، لكنها ربما لن تنجح هذه المرة.
ويتوقع كاهالزادة أن "تواجه البلاد معدلات تضخم أعلى بكثير قد تكون من بين الأعلى التي شهدتها إيران في تاريخها الحديث".
وفي ظل حالة الركود التضخمي الحاد، لن تستطع الأجور مواكبة التضخم، وستزيد معدلات البطالة، مما يؤدي إلى تراجع سريع في القدرة الشرائية.
ويقول كاهالزادة "إيران، التي كانت تمتلك يوما واحدة من أكبر الطبقات الوسطى في الشرق الأوسط، تتحول إلى موطن لواحدة من أكبر التجمعات السكانية التي تعاني من الفقر والهشاشة الاقتصادية في المنطقة".
ويتوقع المحلل الإيراني سعيد قاسمي نجاد، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن "تتجه إيران لترشيد النقد الأجنبي، وتمويل الواردات الأساسية، إلا أن هذه التدابير لن تكون كافية"، حسب رأيه.
وبدون انتعاش ملموس في صادرات النفط، والمدفوعات الخارجية، وتأمين طرق التجارة، ستبقى إيران تحت رحمة ضعف النشاط الاقتصادي والتضخم وانخفاض قيمة العملة.
ويقول كاتز إن "السوابق التاريخية تشير إلى أن التضخم في مثل هذه المستويات غالبا ما يؤدي إلى تغيير الحكومات".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
Play
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-03
Play
نشرة ٣ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-03
Play
العراق في دقيقة 03-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-03
Live Talk
Play
Live Talk
الألواح الشمسية وحل أزمة الكهرباء - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-03
Play
الألواح الشمسية وحل أزمة الكهرباء - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - الحلقة ١١٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-03
Play
ساحة الخلفاء بغداد - الحلقة ١١٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-03
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
Play
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة - الزمن الجميل 2-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-02
Play
قصة وعبرة - الزمن الجميل 2-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-02
عشرين
Play
عشرين
الفـ صائل تتمسك بالسـ لاح .. 10 شروط للقبول بالحصر! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-01
Play
الفـ صائل تتمسك بالسـ لاح .. 10 شروط للقبول بالحصر! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-01
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
Play
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
Play
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-03
Play
نشرة ٣ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-03
Play
العراق في دقيقة 03-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-03
Live Talk
Play
Live Talk
الألواح الشمسية وحل أزمة الكهرباء - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-03
Play
الألواح الشمسية وحل أزمة الكهرباء - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - الحلقة ١١٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-03
Play
ساحة الخلفاء بغداد - الحلقة ١١٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-03
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
Play
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة - الزمن الجميل 2-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-02
Play
قصة وعبرة - الزمن الجميل 2-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-02
عشرين
Play
عشرين
الفـ صائل تتمسك بالسـ لاح .. 10 شروط للقبول بالحصر! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-01
Play
الفـ صائل تتمسك بالسـ لاح .. 10 شروط للقبول بالحصر! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-01
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
Play
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01

اخترنا لك
القبض على إعلامية بارزة في نظام الأسد
04:06 | 2026-09-04
البيت الأبيض يطلق 5 ألعاب على موقعه
03:43 | 2026-09-04
واشنطن تعلن التحقيق في قصف حفل زفاف بإيران
02:19 | 2026-09-04
حقيقة ارسال كوريا الجنوبية قوات إلى مضيق هرمز
01:46 | 2026-09-04
القبض على أمريكي هدد ترامب وعائلته
01:37 | 2026-09-04
مقتل العشرات بعد محاولة سرقة نفط جنوبي نيجيريا
18:35 | 2026-09-03

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.