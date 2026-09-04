امرأة تتعرض لعملية نصب باسم رونالدو

وبحسب تفاصيل الواقعة تواصل شخص مع المرأة التي تدعى نيكوليتسا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدعيا أنه وأخبرها بأنه يرغب في تقديم مساعدة مالية لها ضمن مبادرة خيرية.وكانت المفاجأة التي أقنعت المرأة أكثر أن الشخص الذي ظهر أمامها كان يتحدث باللغة ما جعلها تعتقد أنها تتحدث فعلا مع نجم ومانشستر ويوفنتوس السابق.وطلب من نيكوليتسا تحويل 100 يورو عبر خدمة "IRIS" للدفع الإلكتروني في مدعيا أن المبلغ ضروري لإتمام إجراءات المساعدة المالية.واستجابت المرأة للطلب وأرسلت المبلغ على دفعتين بقيمة 50 يورو لكل منهما.لكن بمجرد إتمام التحويلين اختفى الشخص الذي انتحل شخصية رونالدو وتوقف عن الرد على رسائلها.وسجل رونالدو هدفين مع النصر هذا الموسم في ليصبح على بعد 22 هدفا فقط من تحقيق الإنجاز التاريخي والوصول إلى 1000 هدف، ليكون أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق هذا الرقم.