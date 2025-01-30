الشرع: سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة

أعلن أحمد الشرع الذي تم تسميته لرئاسة سوريا، الخميس، العمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة، مؤكدا العمل على تحضيرية لمؤتمر .

وقال الشرع في له، "سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة وسنعلن في الأيام المقبلة عن تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني".

وأضاف أن "سوريا تحررت بفضل الله ثم بفضل كل من ناضل والخارج ونفتح اليوم فصلا جديدا في تاريخ سوريا".

وتابع الشرع "تسلمت مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين، وسأعمل بكل ما أوتيت من قوة وإرادة لتحقيق الوحدة السورية"، مشددا "سنصدر إعلانا دستوريا ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية".

وكانت إدارة العمليات العسكرية في اصدرت، أمس الأربعاء، قرارات جديدة منها تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد والغاء العمل بدستور 2012.