الرئيس اللبناني يحذر من فراغ أمني في الجنوب: قد تستغله إسرائيل للاعتداء

وأكد أن ضبط الأمن وانتشار القوات الأمنية في الجنوب يمثلان عاملاً أساسياً لتعزيز موقف التفاوضي، محذراً من أن أي تراجع في الانتشار الأمني قد يضعف موقف في المفاوضات المقبلة مع الجانب الإسرائيلي.وشدد على أن يشكل «العمود الفقري» للاستقرار في الجنوب وجميع المناطق، بالتكامل مع قوى الأمن الداخلي والأمن العام والمخابرات، لمنع أي ثغرات أمنية يمكن استغلالها.وأكد عون أن الدولة ماضية في تعزيز انتشارها الأمني وفرض هيبتها، بهدف حماية السيادة والمواطنين والحفاظ على الاستقرار.