الوكالة الذرية ترفع بند "عدم الامتثال" عن سوريا

وقالت السورية إن القرار جاء نتيجة جهود وطنية مكثفة امتدت لنحو عام ونصف، لمعالجة القضايا المرتبطة بالملف والتوصل إلى إنهاء حالة عدم الامتثال.وأكدت الهيئة أن المساعي حافظت على حقوق ومكتسباتها، ولا سيما حقها في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.ويأتي القرار بعد تأكيد دمشق التزامها بالتعاون والشفافية مع ، ومطالبتها برفع بند "عدم الامتثال" وإغلاق الملف.