الدوحة تعلّق على استهداف الأردن: اعتداء إيراني يخرق القانون الدولي

وقالت في بيان اليوم الأربعاء إن استمرار الاعتداءات الإيرانية تصعيد من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.وشددت الخارجية القطرية في بيانها على ضرورة وقف كافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها،وحمّل البيان المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب.وقالت الخارجية القطرية إن تجدد تضامنها الكامل مع ، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.ودعت الخارجية القطرية للامتناع عن كل ما يوسع التصعيد، كما دعت لعودة جادة لمسار المفاوضات والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.ويأتي هذا الموقف بعد الهجوم الإيراني الذي استهدف مناطق في الأردن فجر اليوم الأربعاء، إذ أعلنت القوات الأردنية أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداء صاروخي استهدف المملكة وشمل 20 صاروخا باليستيا أُطلقت من الأراضي الإيرانية.وأكدت القوات الأردنية أنها تمكنت من اعتراض وتدمير 18 صاروخا، بينما سقط صاروخان في مناطق خالية ونائية دون تسجيل أي خسائر بشرية.كما أعلن الإيراني أنه شن هجوما بالصواريخ الباليستية استهدف قاعدة الأزرق العسكرية في الأردن، التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن العاصمة عمّان.