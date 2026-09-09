سوريا.. إصابة 8 أشخاص بانفجار مستودع ذخيرة شمالي إدلب

ووقع الانفجار داخل مستودع مؤقت للذخيرة على الطريق الواصل إلى مدينة سرمدا، فيما لم تتضح أسبابه أو حجم الأضرار المادية الناجمة عنه حتى الآن.وباشرت فرق الطوارئ والدفاع المدني التعامل مع موقع الحادث، وسط استمرار عمليات التحقق ومعاينة الأضرار ونقل المصابين.