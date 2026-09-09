الخارجية الإيرانية: الاعتداءات الأمريكية على سفننا تصعيد خطر يهدد السلم الدولي

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيانها: "ندين بشدة الهجوم العدواني الذي شنه 'الإرهابي' على عدة ناقلات نفط إيرانية مساء أمس".وأضافت أن "هذا العدوان الأمريكي يُعد انتهاكاً صارخاً لميثاق والقانون الدولي"، مؤكدة أن "الاعتداءات الأمريكية ضد السفن الإيرانية تعد تصعيداً خطيراً للتوتر وتهديداً واضحاً للسلم الإقليمي والدولي".