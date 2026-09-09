الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 20 سفينة في مضيق هرمز

وقال ، في بيان، إن قواته البحرية "تواصل السيطرة الكاملة" على ، مؤكدا أن الممر البحري يخضع "لمراقبة وإدارة قوية وحازمة" من جانب قواته.وقال الحرس الثوري في بيانه إن التحرك جاء ردا على ما وصفه بـ"عدوان " واستهدافه 5 ناقلات نفط إيرانية في ، مشيرا إلى أن للحرس الثوري ألحقت "أضرارا جسيمة" بالسفينتين الأمريكيتين والناقلات الثماني.وأضاف أن 10 سفن أخرى استهدفت أثناء محاولتها عبور المضيق، متهما الجيش الأمريكي بالتحريض ودعم هذه المحاولات.وكانت بيانات أولية لشركة "كبلر" لتتبع السفن أظهرت أن ست سفن شحن سلع عبرت مضيق هرمز الثلاثاء، انخفاضا من تسع سفن في اليوم السابق، وأقل من المتوسط اليومي البالغ نحو 12 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية.وبحسب البيانات المتاحة عند الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، دخلت خمس سفن إلى المضيق، بينما غادرت سفينة واحدة، وضمت الحركة ناقلة من فئة "باناماكس" وناقلة متوسطة الحجم.وقد تخضع الأرقام للمراجعة، نظرا إلى أن بعض السفن قد توقف أجهزة الإرسال والاستقبال خلال رحلاتها، ما يحد من رصدها الفوري عبر بيانات التتبع.