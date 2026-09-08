مصدر أمني: أجواء العراق خالية من أي طيران مدني

أفاد مصدر أمني، فجر الأربعاء، بخلو أجواء من أي طيران مدني.



وقال المصدر في حديث لـ ، "اجواء خالية من اي طيران مدني، ولا رحلات جوية من العراق باتجاه والعكس".

وأضاف المصدر "تغيير مسار اغلب الرحلات التي تمر في اجواء العراق نتيجة التطورات الحاصلة في الوقت الحالي".

وأفادت وسائل إعلام دولية، بوجود اعتراضات صاروخية في وسوريا.

ويأتي هذا التصعيد الميداني في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا بين وطهران، وسط تبادل للتهديدات باستهداف الأساطيل التجارية والعسكرية في الممرات المائية الحيوية.