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إيران تعلق على الحل الأمريكي "المبتكر"
دوليات
2026-09-08 | 15:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
404 شوهد
علق
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، اليوم الثلاثاء، على الحل الأمريكي الذي وصفع بـ"المبتكر" بعد 47 عاما من العقوبات والحرب.
وكتب عراقجي عبر حسابه على منصة "إكس": "بعد 47 عاما من العقوبات، خاضت
أمريكا
حربا مع
إيران
نيابة عن
إسرائيل
، وهي حرب كانت لها عواقب كارثية على أمريكا، بما في ذلك مكانتها وسمعتها في العالم".
وأضاف: "بعد فشل
واشنطن
في تحقيق أهدافها عبر العقوبات أو الحرب، يتمثل حلها المبتكر في: المزيد من العقوبات!! هل أنتم جادون؟".
وأفادت
وزارة الخزانة
الأمريكية في وقت سابق، بأن
الولايات المتحدة
فرضت عقوبات على 35 كيانا، من بينها 27 شركة طيران إيرانية، وشخص واحد، بسبب دورها في دعم أنشطة الحكومة الإيرانية.
وتأتي الخطوة ضمن عملية "العزل الاقتصادي" التي أطلقتها واشنطن في أغسطس، بهدف قطع الطريق على القنوات المالية والقطاعات التي تقول إن إيران تستخدمها لتمويل
الحرس الثوري
والالتفاف على العقوبات.
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