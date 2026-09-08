إيران تعلق على الحل الأمريكي "المبتكر"

وكتب عراقجي عبر حسابه على منصة "إكس": "بعد 47 عاما من العقوبات، خاضت حربا مع نيابة عن ، وهي حرب كانت لها عواقب كارثية على أمريكا، بما في ذلك مكانتها وسمعتها في العالم".وأضاف: "بعد فشل في تحقيق أهدافها عبر العقوبات أو الحرب، يتمثل حلها المبتكر في: المزيد من العقوبات!! هل أنتم جادون؟".وأفادت الأمريكية في وقت سابق، بأن فرضت عقوبات على 35 كيانا، من بينها 27 شركة طيران إيرانية، وشخص واحد، بسبب دورها في دعم أنشطة الحكومة الإيرانية.وتأتي الخطوة ضمن عملية "العزل الاقتصادي" التي أطلقتها واشنطن في أغسطس، بهدف قطع الطريق على القنوات المالية والقطاعات التي تقول إن إيران تستخدمها لتمويل والالتفاف على العقوبات.