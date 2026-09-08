الجامعة العربية تدين "تصعيد الحوثيين" ضد السعودية

وقال في بيان إن "التصعيد الحوثي تمثل في استهداف منشآت وأعيان مدنية واقتصادية في مدن سعودية، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة الدولية".واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أن هذه الاعتداءات تمثل "استهدافا مباشرا لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها"، مؤكدا تضامن الجامعة الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة ما يمس أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.وشدد فهمي على أن أمن السعودية "ركن أساسي" في منظومة العربي، وأن أمن دول واستقرارها يرتبطان بصورة وثيقة بأمن المنطقة العربية ككل، مؤكدا دعم ما تتخذه من إجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها الوطنية.وحذر من أن "استمرار التصعيد الحوثي واستهداف المملكة وتهديد الملاحة في البحر الأحمر يمثل تطورا بالغ الخطورة لما يترتب عليه من تداعيات على أمن المنطقة واستقرارها، فضلا عما وصفه بانتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".وأشار إلى أن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر لا تقتصر تداعياتها على الدول المطلة على الممر الملاحي، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.وتأتي هجمات الحوثيين التي استهدفت جنوب السعودية اليوم الثلاثاء، في إطار تصعيد جديد في الصراع اليمني، بعدما شن الحوثيون موجة واسعة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مواقع في عدة مدن سعودية، بينها أبها وخميس مشيط ونجران وجازان.