مسؤول أمريكي يكشف عن "تعطل" غواصة في الشرق الأوسط

كشف مسؤول أمريكي، الثلاثاء، عن "تعطل" غواصة مسيرة في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، "غواصة مسيرة عسكرية أمريكية تعطلت في الشرق الأوسط قبل أكثر من يوم".

وأضاف "الغواصة المسيرة التي تعطلت بالشرق الأوسط من طراز قديم ولا تحمل معدات سونار سرية".

وكان الإيراني في بيان له أعلن، اليوم الثلاثاء، "اصطياد" غواصة ذكية ومسيرة أمريكية في .





يأتي هذا التصعيد الميداني في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا بين وطهران، وسط تبادل للتهديدات باستهداف الأساطيل التجارية والعسكرية في الممرات المائية الحيوية.