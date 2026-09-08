الحجز على أموال شقيق لونا الشبل وشخصيات بارزة من نظام الأسد بسوريا

وقال مصدر حكومي إن السلطات السورية حجزت على الأموال المنقولة وغير المنقولة مع منع السفر بحق أيهم عادل الشبل شقيق مستشارة الأسد وابن العميد المتقاعد في الجيش السوري السابق عادل الشبل.وأشار المصدر إلى أن القرار شمل حازم وخالد وهيثم، أولاد العماد حكمت واسمه الكامل حسب السجلات (حكمت عبدالله الحاج خليل العابو الشهابي)، الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة السورية لمدة امتدت من عام 1974 وحتى عام 1998، وتوفي عام 2013 في ، وسبق أيضاً أن شمله قرار بحجز أمواله.كما شمل القرار وفق المصدر الحكومي السوري رجلي الأعمال الشقيقين، عبدالإله وعبدالرزاق محمود الزعيم وعائلتيهما وهما من مدينة حماة وكانا يعملان كمستثمرين في قطاع الأدوية بالإضافة لرجل الأعمال محمد دغمش وعائلته.ولفت المصدر إلى أن القرار صدر منذ حوالي شهرين لكن الإعلان عنه تأخر إلى اليوم.