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عطل في المراقبة الجوية يربك الرحلات بمطارات بريطانية
دوليات
2026-09-08 | 11:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
150 شوهد
تسببت مشكلة تقنية في نظام معالجة الرحلات التابع لخدمات الحركة الجوية الوطنية البريطانية «ناتس»، اليوم الثلاثاء، باضطراب
حركة الطيران
في عدد من المطارات الكبرى، بينها هيثرو وغاتويك.
وأكد
مطار هيثرو
أن التأثير طال الرحلات المغادرة، فيما أعلن غاتويك تأثر
حركة الطيران
أيضاً، وسط تأخيرات واضطرابات في عدد من المطارات البريطانية.
وقالت «ناتس» إن مهندسيها يعملون بشكل عاجل على معالجة الخلل وإعادة العمليات إلى طبيعتها، مشيرة إلى أن المجال الجوي لا يزال مفتوحاً وأن الرحلات مستمرة، لكن التعافي من آثار العطل سيستغرق بعض الوقت.
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