عطل في المراقبة الجوية يربك الرحلات بمطارات بريطانية

وأكد أن التأثير طال الرحلات المغادرة، فيما أعلن غاتويك تأثر أيضاً، وسط تأخيرات واضطرابات في عدد من المطارات البريطانية.وقالت «ناتس» إن مهندسيها يعملون بشكل عاجل على معالجة الخلل وإعادة العمليات إلى طبيعتها، مشيرة إلى أن المجال الجوي لا يزال مفتوحاً وأن الرحلات مستمرة، لكن التعافي من آثار العطل سيستغرق بعض الوقت.