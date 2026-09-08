ترامب: إيران لم تعد قادرة على امتلاك سلاح نووي

وأضاف أن تخوض القتال حالياً لأن كانت تسعى لامتلاك سلاح نووي وكانت «قريبة جداً» من تحقيق ذلك.وفي سياق آخر، أكد ترامب أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لضمان عدم تكرار أحداث 11 سبتمبر/ ايلول.