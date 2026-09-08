وذكرت للتعاون في الجنائية "يوروجست"، في بيان، أن الحكم يُعد الأول من نوعه في الذي يدين طالب حماية دولية بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي أجنبي، مبينة أن الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية بعد.وبحسب البيان، وصل المدان إلى سلوفينيا في آذار 2019، حيث تقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية، قبل أن يسافر إلى مرتين ويُعاد في كلتا المرتين إلى سلوفينيا.وأضاف أن التحقيقات التي أجرتها السلطات السلوفينية استندت إلى معلومات جرى تبادلها عبر قنوات ، بينها ومكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "FBI"، فيما تطلبت القضية الحصول على أدلة إضافية من للتحقق من المعلومات المتوافرة واستخدامها في الإجراءات القضائية.وأشارت "يوروجست" إلى أن تعاونها مع للتعاون القضائي الدولي التابع لوزارة العدل العراقية أسهم في تسريع التواصل بين السلطات العراقية والسلوفينية والحصول على الأدلة ضمن مهلة قانونية ضيقة.وبيّنت أن من أبرز الأدلة التي عُرضت أمام المحكمة إدراج اسم المدان ضمن كشوف رواتب وحدة "ذات الصواري" التابعة لتنظيم " "، فضلاً عن حصوله على راتب وبدل إعالة مخصص لأقاربه.وأكدت الوكالة أن الأدلة التي جرى الحصول عليها من العراق كانت حاسمة في إثبات انتماء المدان إلى التنظيم، مشيرة إلى أن الإجراءات القضائية اختُتمت في اليوم الأخير المسموح به قانوناً لتوقيفه.ويأتي الحكم في إطار التعاون القضائي بين دول والعراق لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم الدولية العابرة للحدود.