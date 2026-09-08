اول تعليق من الحوثيين على قصف السعودية

وقال المتحدث باسم الحركة العميد يحيى السريع، في بيان تابعته ، ان "شعبنا منذ 12 عاماً يتعرض لعدوان وحصار وخلال 3 أيام نفذت 121 غارة"، مبينة ان "الغارات السعودية استهدفت محافظات مأرب والبيضاء والحديدة وتعز والجوف".وتابع ان "السعودية ارتكبت جرائم كثيرة آخرها في الجوف وراح ضحيتها عدد كبير من نزلاء السجن ونساء وأطفال من الزوار"، موضحا ان "الرد على جرائم السعودية تم بعد تنفيذ عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران وجيزان".وذكر "استهدفنا شركة أرامكو في أبها ونجران وجيزان والمدينة الاقتصادية وقاعدة خميس مشيط"، موضحا ان "العملية الواسعة نفذت بعشرات الصواريخ الباليستية والمسيّرات والإصابات دقيقة وتسببت في أضرار كبيرة".وحمل "السعودية مسؤولية التصعيد فكل اعتداء على بلدنا وشعبنا سيقابل برد حازم"، لافتا الى "اننا لن نتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع".واكد ان "عملياتنا مستمرة باتجاه العمق السعودي واستهداف تحشيداته وتثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان".