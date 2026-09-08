اندلاع حريق ضخم في مصفاة نفط يتسبب بضياع 120 طنا من البترول

والتهمت النيران خزانين لتخزين المنتجات البترولية، يقعان بجوار خزانات أخرى.وتمكن رجال الإنقاذ من منع امتداد الحريق إلى الخزانات المجاورة.وأفادت الإقليمية بإخماد الحريق بالكامل، والذي امتدّ على مساحة تقارب 200 .ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.