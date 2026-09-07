الأمم المتحدة تدعو "إسرائيل" لوقف العنف ضد الفلسطينيين واللبنانيين

وأشار تورك إلى أنه، وفقا لوزارة الفلسطينية، قُتل أكثر من 1300 فلسطيني في غارات إسرائيلية يومية على قطاع ، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه قبل عام تقريبا.وقال خلال كلمته في الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان: "تواصل تقييد دخول المساعدات الإنسانية. أشعر بالغضب إزاء المقترحات الإسرائيلية لتهجير جميع الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة، فضلا عن سيل التصريحات اللاإنسانية المتواصلة الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى".وأشار إلى أن عملية الضم الإسرائيلية في وبناء المستوطنات تتواصل دون أي عائق، على الرغم من الحكم الواضح الصادر عن الدولية.وأكد تورك على ضرورة وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة التي يُمكن استخدامها في انتهاك القانون الدولي، كما شدد على ضرورة أن تتخلى الشركات عن ممارساتها التجارية التي تدعم وجود المستوطنات غير .كما أكد رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه يتوجب على القوات الإسرائيلية في وقف هجماتها على المدنيين والبنية التحتية المدنية.