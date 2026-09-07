العثور على منصات إطلاق قذائف قرب خطوط الطاقة غربي ألمانيا

ووفقا للشرطة، تم العثور على هذه الأجهزة يوم الاثنين، وهو اليوم نفسه الذي تلقت فيه السلطات بعد الظهر بلاغا برصد مشتبه به بالقرب من محطة فايسفايلر للطاقة الكهربائية في منطقة آخن.وكانت الشرطة الألمانية قد أفادت في وقت سابق بوقوع هجمات على منشآت للطاقة في ولايات ، وشمال الراين-فيستفاليا، وساكسونيا؛ أسفرت عن حدوث ماس كهربائي تسبب في الإيقاف الاضطراري لعدد من التوليد.وفي وقت لاحق، عثرت أيضا على منصات إطلاق صواريخ جاهزة للتشغيل ومزودة بأسلاك ومؤقتات زمنية، وذلك في أحد الحقول التابعة لمنطقة دورماجن غربي البلاد.وفي الرابع من سبتمبر، ذكرت محطة إذاعة دويتشلاند فونك، أن مواطنا يبلغ من العمر 49 عاما، ويتبنى أفكاراً بيئية راديكالية، قد أعلن مسؤوليته عن هذه الهجمات، مشيرة إلى أن السلطات لا تزال تبحث عنه.