جامعة الدول العربية تقرر رفع جميع العقوبات على سوريا

ونص القرار الصادر عن الدورة العادية الـ166 لمجلس الجامعة اليوم الاثنين، على "رفع كافة العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على الجمهورية العربية السورية من قبل مؤسسات وهيئات الجامعة وأجهزة العمل العربي المشترك"، والتي سبق أن أقرها والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.ويشمل القرار العقوبات الواردة في القرارات العربية الصادرة في 2011، والتي تضمنت فرض عقوبات اقتصادية واجتماعية على النظام السوري السابق، إضافة إلى القرارات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك.وفي المقابل أبقى المجلس على قائمة المسؤولين الذين طالتهم قرارات منع السفر وتجميد الأرصدة، بما يعني أن رفع العقوبات لا يشمل الإجراءات الشخصية المفروضة بحق هؤلاء المسؤولين.وكلف مجلس الجامعة بمتابعة تنفيذ قرار رفع العقوبات، بما يضمن إزالة التدابير المفروضة على من جانب مؤسسات وأجهزة وفقًا للقرار الجديد.ويأتي القرار في سياق مسار عربي بدأ باستئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات والمنظمات والأجهزة التابعة لها، بموجب قرار مجلس الجامعة الصادر في مايو 2023 والذي أنهى تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مؤسسات الجامعة.وأكد القرار الوزاري الحرص العربي على دعم جهود الجمهورية العربية السورية في التعافي وإعادة الإعمار، بما يعكس انتقال الموقف العربي من مرحلة العقوبات والعزلة إلى دعم الاستقرار والتعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد السوري.