واقعة "اختطاف" طريفة وغريبة.. والأمن يوقف 4 أشخاص

وتداولت وسائل إعلام، مقطع الفيديو الذي وثق لحظات إجبار الشاب على استقلال السيارة، في واقعة شهدت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.ووفقا لبيان الوزارة، فقد أظهر الفيديو عددا من الأشخاص يستقلون سيارة ملاكي ودراجتين ناريتين، أثناء التعدي على أحد الأشخاص بالضرب وإجباره على ركوب السيارة، قبل اصطحابه والفرار من المكان في محافظة الإسماعيلية.وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات بشأن الواقعة، إلا أن تمكنت من تحديد السيارة والدراجتين الناريتين اللتين ظهرتا في مقطع الفيديو، وكذلك تحديد هوية الأشخاص المتورطين في الواقعة.وأوضحت أن المتهمين يبلغ عددهم 4 أشخاص، لأحدهم سوابق جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.وباستدعاء الأشخاص الأربعة ومواجهتهم بما ظهر في مقطع الفيديو، أقروا بارتكاب الواقعة، موضحين أنها حدثت يوم 2 سبتمبر، وأنها كانت على سبيل المزاح مع أحد أصدقائهم.وأشار المتهمون، بحسب بيان الداخلية، إلى أن الهدف من اصطحاب الشاب بالقوة كان إجباره على الذهاب معهم من أجل لعب كرة القدم، في واقعة وثقتها الهواتف وانتشر مقطعها لاحقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.كما استدعت الأجهزة الأمنية الشاب الذي ظهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل عن العمل وله سوابق جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.وأيد الشاب أقوال الأشخاص الأربعة، مؤكدا أن الواقعة جاءت في إطار المزاح، كما أوضح أنه لم يتعرض لأي إيذاء خلال الأحداث التي ظهرت في مقطع الفيديو.وفي ختام الإجراءات، أعلنت الأجهزة الأمنية التحفظ على السيارة والدراجتين الناريتين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.