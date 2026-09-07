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مبابي يرفض مقارنته برافينيا وديمبيلي: اسجل اكثر منهما
دوليات
2026-09-07 | 10:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
75 شوهد
رد الفرنسي
كيليان مبابي
مهاجم فريق
ريال مدريد
على اتهام وجه له من أحد الصحفيين بأنه لا يقوم بواجباته الدفاعية بالشكل الأمثل.
وحضر مبابي، الإثنين، المؤتمر الصحفي السابق لقمة مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا بين
ريال مدريد
وإنتر
ميلان
.
ورد مبابي على سؤال لأحد الصحفيين عن عدم قيامه وزميله البرازيلي
فينيسيوس جونيور
بالأدوار الدفاعية المنوطة بهما بالشكل الذي يفعله
عثمان ديمبيلي
في
باريس سان جيرمان
والبرازيلي رافينيا مع برشلونة اللذان يضغطان بصورة أكبر على دفاعات الخصوم.
وفي هذا الصدد علق مبابي: "لو أردتُ الإجابة بحماقة، لقلتُ إنني أسجل أهدافاً أكثر من اللاعبين الذين ذكرتهم، وبالتالي عليهم تسجيل المزيد ليصبحوا مثلي، لكن لكل لاعب سماته المميزة له".
وأتبع: "ولكنني سأرد عليك بذكاء، نحن بحاجة للتحسن رغم أني لا أحب فكرة المقارنات، كوني أقوم بأشياء كثيرة لا يقوم بها آخرون".
وأردف مبابي: "جميعنا بحاجة للتحسن، وهو أمر طبيعي لأي لاعب، المقارنات نقاش لا ينتهي، عندما تنافس في أعلى مستوى فالطبيعي أنك تريد أن تتطور دوماً".
ونجح مبابي رغم عدم تتويجه بأي بلقب كبير مع
ريال
مدريد
في الحصول على
جائزة
هداف
الدوري الإسباني
في أول موسمين له مع
الميرينغي
.
إلا أن أحد أكبر الانتقادات التي توجه دوماً للفرنسي هو عدم قيامه بالأدوار المنوطة به على المستوى الدفاعي في الفريق الملكي.
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مبابي
رافينا
ديمبلي
باريس سان جيرمان
فينيسيوس جونيور
الدوري الإسباني
عثمان ديمبيلي
كيليان مبابي
ريال مدريد
سان جيرمان
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