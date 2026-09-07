مبابي يرفض مقارنته برافينيا وديمبيلي: اسجل اكثر منهما

وحضر مبابي، الإثنين، المؤتمر الصحفي السابق لقمة مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا بين وإنتر .ورد مبابي على سؤال لأحد الصحفيين عن عدم قيامه وزميله البرازيلي بالأدوار الدفاعية المنوطة بهما بالشكل الذي يفعله في والبرازيلي رافينيا مع برشلونة اللذان يضغطان بصورة أكبر على دفاعات الخصوم.وفي هذا الصدد علق مبابي: "لو أردتُ الإجابة بحماقة، لقلتُ إنني أسجل أهدافاً أكثر من اللاعبين الذين ذكرتهم، وبالتالي عليهم تسجيل المزيد ليصبحوا مثلي، لكن لكل لاعب سماته المميزة له".وأتبع: "ولكنني سأرد عليك بذكاء، نحن بحاجة للتحسن رغم أني لا أحب فكرة المقارنات، كوني أقوم بأشياء كثيرة لا يقوم بها آخرون".وأردف مبابي: "جميعنا بحاجة للتحسن، وهو أمر طبيعي لأي لاعب، المقارنات نقاش لا ينتهي، عندما تنافس في أعلى مستوى فالطبيعي أنك تريد أن تتطور دوماً".ونجح مبابي رغم عدم تتويجه بأي بلقب كبير مع في الحصول على هداف في أول موسمين له مع .إلا أن أحد أكبر الانتقادات التي توجه دوماً للفرنسي هو عدم قيامه بالأدوار المنوطة به على المستوى الدفاعي في الفريق الملكي.