هل اتخذ ترامب أسوأ قرار أمريكي منذ عام 1945؟

– دوليات



إذا كان مقياس "أسوأ قرار أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية" يعتمد على حجم الضرر الذي لحق بالهيبة الأمريكية، وتآكل قوة الردع، وتسليم مفاتيح النفوذ العالمي للخصوم، فإن قراءة المحلل السياسي الفرنسي بيير هاسكي لإدارة الرئيس الأمريكي لملف حرب تقدم دليلا قاطعا على هذا الفشل التاريخي.





وحسب هاسكي، فإن ثمة 4 تجليات لهذه الانتكاسة: وقد أدخل في صراع عبثي بلا أفق، محولا إياها إلى قوة عظمى تتخبط في ما يشبه "شجار الحانات"، حيث تضرب بلا هدف واضح ولا تعرف كيف تنهي المعركة.

أولا: " " وسذاجة التنازلات المجانية

من أبرز الأدلة على هذا الفشل التاريخي هو الدبلوماسية التي تجلت في قمة مجموعة السبع.



لقد وقّع ترمب على "مذكرة تفاهم" في فرساي تخلى بموجبها عن عشرات المليارات من الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة، مقابل وعود واهية بفتح ومهلة شهرين للتفاوض النووي لم تُحترم قط.



هذا القرار الارتجالي لم يحل الأزمة، بل أظهر أمريكا بمظهر الدولة التي توقّع اتفاقيات لا تساوي قيمة الحبر الذي كُتبت به، وانتهى الأمر بتقوية الجناح الإيراني الأكثر تشددا الذي أدرك ضعف الموقف الأمريكي.



ثانيا: انهيار سلاح "العقوبات الأحادية" أمام التحدي الصيني

تتجلى فداحة القرار الأمريكي في فقدان لأقوى أسلحتها: الهيمنة الاقتصادية، فعندما هدد ترامب بفرض عقوبات على أي دولة تشتري النفط الإيراني، اصطدم بجدار الرفض الصيني.



فقد أدركت بكين أن القرارات الأمريكية تفتقر لغطاء ، ورفضت الامتثال لها.



والأسوأ من ذلك أن ، خوفا من مواجهة اقتصادية مفتوحة مع قُبيل زيارة رئيسها ، تراجعت وعجزت عن معاقبة المؤسسات الصينية.



هذا التراجع كشف للعالم أجمع محدودية القوة الأمريكية في فرض إرادتها عندما تواجه قوى عظمى حقيقية.



ثالثا: العزلة الجيوسياسية وشرعنة التحالفات المضادة بدلا من عزل

أدت قرارات ترامب إلى عزل وتوحيد خصومها، إذ يبرز هاسكي كيف استغلت والصين هذا التخبط بدعوة إيران بوصفها عضوا كامل العضوية في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" في عاصمة قرغيزستان بيشكيك.



في تلك القمة، جلس رئيس إيران على قدم المساواة ليس فقط مع خصوم أمريكا، بل مع حلفائها أيضا (مثل والهند).



أما الضربة القاضية للهيبة الأمريكية، وفقا لهاسكي، فكانت في البيان الختامي للقمة الذي قدم التعازي في مقتل قيادي إيراني بصواريخ أمريكية، مما يمثل تنديدا دوليا صريحا وتحديا غير مسبوق لواشنطن.



رابعا: العجز العسكري وغياب "إستراتيجية الخروج"

تُثبت هذه الأزمة، وفقا لهاسكي، القاعدة العسكرية الذهبية: "إشعال الحرب أسهل بكثير من إنهائها".



لقد استخدم ترامب وقصف أهدافا، مسببا كوارث مدنية كقصف حفل زفاف، ومهددا بخيارات متطرفة، ربما حتى بما يشبه التلويح بالخيار النووي، لكنه اكتشف متأخرا أن تغيير الأنظمة أو إخضاعها لا يتم عبر الجو.



وفي المقابل، وجدت أمريكا نفسها أمام نظام إيراني يرى نفسه منتصرا بمجرد صموده، بينما يعجز ترامب عن إيجاد مخرج يحفظ ماء الوجه أو إعلان "إنجاز المهمة" كما فعل أسلافه.



وهكذا يرى هاسكي أن قرارات ترمب في هذا الملف لم تكن مجرد أخطاء تكتيكية، بل كانت "خطيئة إستراتيجية" جردت أمريكا من هيبتها الدبلوماسية، وكشفت عجز آلتها العسكرية عن حسم الصراعات غير المتكافئة، وأنهت أسطورة العقوبات الاقتصادية الرادعة.



والأخطر من ذلك، حسب رأيه، أنها قدمت لإيران وروسيا والصين فرصة ذهبية على طبق من فضة لتسريع إنهاء هيمنة القطب الأمريكي الأوحد التي سادت منذ عام 1945.



المصدر: لونوفيل أوبسرفاتور