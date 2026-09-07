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إيران ترفع أسعار الوقود
دوليات
2026-09-07 | 04:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
225 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أعلنت السلطات الإيرانية، عن رفع أسعار الوقود للمستهلكين الكبار، في ظلّ تشديد
الولايات المتحدة
العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية.
وتعتمد
إيران
نظاما بثلاث درجات لتسعير الوقود، يبدأ من 1500
تومان
لليتر لأول 60 ليترا في الشهر ثمّ 3 آلاف تومان لليتر لخمسين ليترا إضافيا و5 آلاف تومان لليتر بعد ذلك. والتومان هو وحدة غير رسمية تساوي 10 ريالات إيرانية.
والأحد، أعلنت الناطقة باسم الحكومة الإيرانية
فاطمة
مهاجراني أن تعرفة الدرجة الثالثة ستضاعف إلى 10 آلاف تومان (حوالي 4,5 سنتات من الدولار).
وقالت مهاجراني بحسب ما نقلته عنها وسائل إعلام رسمية إن "التسعيرة سترتفع إلى 10 آلاف تومان اعتبارا من صباح الثامن من
أيلول/سبتمبر
".
وأشارت إلى أن "تعرفات مختلفة ذكرت في اجتماعات لخبراء، لكن بسبب تعهدات الرئيس للشعب، اعتمدت تسعيرة 10 آلاف تومان".
وأوضحت لاحقا أن تعرفتي الدرجة الأولى والثانية لن تتغيّرا.
ولطالما دعمت إيران التي تعدّ من أكبر منتجي النفط والتي توفّر محروقات هي من الأرخص في العالم أسعار النفط، جاعلة من أيّ تعديلات في التعرفات مسألة حساسة على الصعيد السياسي.
وأتت هذه التطوّرات فيما شهد
الريال
الإيراني سعر صرف بلغ 2,2 مليون
ريال
مقابل الدولار الواحد الأحد في السوق السوداء، بحسب مواقع إلكترونية تتّبع أسعار صرفه.
وقبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير، كان سعر صرف الريال عند حوالي 1,7 مليون للدولار. وفي أواخر نيسان/أبريل، بلغ مستوى قياسيا بحدود 1,8 مليون.
والشهر الماضي، أعلن
وزير الخزانة
الأميركي سكوت بيسينت عن خطّة لـ"خنق إيران اقتصاديا"، على أمل أن تساعد الضغوط الاقتصادية في تسريع نهاية الحرب.
كما فرضت
الولايات المتحدة
حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، في مسعى إلى تخفيض صادراتها النفطية.
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