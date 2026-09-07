إيران ترفع أسعار الوقود

وتعتمد نظاما بثلاث درجات لتسعير الوقود، يبدأ من 1500 لليتر لأول 60 ليترا في الشهر ثمّ 3 آلاف تومان لليتر لخمسين ليترا إضافيا و5 آلاف تومان لليتر بعد ذلك. والتومان هو وحدة غير رسمية تساوي 10 ريالات إيرانية.والأحد، أعلنت الناطقة باسم الحكومة الإيرانية مهاجراني أن تعرفة الدرجة الثالثة ستضاعف إلى 10 آلاف تومان (حوالي 4,5 سنتات من الدولار).وقالت مهاجراني بحسب ما نقلته عنها وسائل إعلام رسمية إن "التسعيرة سترتفع إلى 10 آلاف تومان اعتبارا من صباح الثامن من ".وأشارت إلى أن "تعرفات مختلفة ذكرت في اجتماعات لخبراء، لكن بسبب تعهدات الرئيس للشعب، اعتمدت تسعيرة 10 آلاف تومان".وأوضحت لاحقا أن تعرفتي الدرجة الأولى والثانية لن تتغيّرا.ولطالما دعمت إيران التي تعدّ من أكبر منتجي النفط والتي توفّر محروقات هي من الأرخص في العالم أسعار النفط، جاعلة من أيّ تعديلات في التعرفات مسألة حساسة على الصعيد السياسي.وأتت هذه التطوّرات فيما شهد الإيراني سعر صرف بلغ 2,2 مليون مقابل الدولار الواحد الأحد في السوق السوداء، بحسب مواقع إلكترونية تتّبع أسعار صرفه.وقبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير، كان سعر صرف الريال عند حوالي 1,7 مليون للدولار. وفي أواخر نيسان/أبريل، بلغ مستوى قياسيا بحدود 1,8 مليون.