هدم مسجد تاريخي في الهند يثير غضبا في باكستان

وقال المتحدث باسم ، سجاد حيدر خان، إن السلطات ارتكبت، بهدم المسجد الذي يعود بناؤه إلى نحو مئة عام، ما وصفه بـ"عمل مستهجن" استهدف دار عبادة ذات قيمة تاريخية، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "دون" الباكستانية.وربط خان الواقعة بما وصفه بإرث طويل من التوتر الديني في الهند، مستشهدا بهدم عام 1992، الذي اعتبره نموذجا بارزا لما وصفه بالتعصب والتمييز القائمين على أساس ديني.وفي بيان له، حث المتحدث الباكستاني على التحرك تجاه ما وصفه بـ"الاضطهاد المنهجي" الذي يتعرض له المسلمون في الهند، مشيرا إلى ما اعتبره استمرارا في استهداف أماكن العبادة الإسلامية وتدميرها، في ظل ما وصفه بـ"رعاية الدولة".كما طالبت إسلام آباد بمساءلة السلطات الهندية عن الإجراءات التي تمس الحريات الدينية والحقوق الثقافية للأقليات، مؤكدة أن حماية دور العبادة وصون التراث الثقافي يجب أن تشمل جميع المكونات الدينية، وفي مقدمتها المسلمون.