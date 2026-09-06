في اليمن.. تطورات ميدانية متسارعة مع عشرات القتلى والجرحى

وقال المصدر وفق وكالة " ": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سقط 81 قتيلا وجريحا من كلا الجانبين في الاشتباكات".وأضاف: "في اليومين السابقين، سقط نحو 100 قتيل وجريح من الجيش اليمني والحوثيين".وأفاد المصدر بأن الجيش اليمني حقق تقدما في المنطقة الواقعة جنوب المطلة على البحر الأحمر، حيث سيطر على عدة مناطق، من بينها مساجد ومواقع عسكرية على طول الحدود الإدارية مع قضاء حيس المجاور.وختم المصدر: "تحقق ذلك من خلال السيطرة على سلسلة جبال دباس الاستراتيجية ومفترق طرق سقام شمال المنطقة ووادي نخلة.يأتي ذلك في ظل تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ أسابيع، إذ أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم في الجبهات بمحافظتي تعز والحديدة غربي البلاد.