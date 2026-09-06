​واشنطن: حماية ناقلات النفط في مضيق هرمز لا تزال ضرورية

وأضاف رايت، وفق شبكة "سي إن إن"، إن تسيّر عددا كبيرا من السفن عبر المضيق، موضحا أن تأمين هذا العبور يتطلب تدخلا من .وأضاف أن لا تزال تتسبب في مشكلات، على حد تعبيره، لكنه أكد أن لها اليد العليا في هذه المعركة.وأشار رايت، إلى أن متوسط تدفقات النفط عبر يتجاوز 9 ملايين برميل يوميا، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للممر في حركة إمدادات .وأوضح أن حركة النفط في المنطقة عادت إلى مستويات تعادل نحو ثلثين أو أكثر من مستويات ما قبل الصراع، مع استمرار تدفق كميات إضافية من النفط الخام والمنتجات النفطية عبر خطوط الأنابيب ومسارات أخرى.ويعد مضيق هرمز ممرا رئيسيا لصادرات النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره مصدر قلق لأسواق الطاقة، نظرا إلى تداعياته المحتملة على الإمدادات والأسعار العالمية.