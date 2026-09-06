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واشنطن: حماية ناقلات النفط في مضيق هرمز لا تزال ضرورية
دوليات
2026-09-06 | 13:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
111 شوهد
قال وزير الطاقة الأمريكي
كريس
رايت إن حماية
البحرية الأمريكية
لناقلات النفط في
مضيق هرمز
لا تزال ضرورية لضمان تدفق الخام، مشيرا إلى استمرار وصعوبة المهمة في ظل التوترات مع
إيران
.
وأضاف رايت، وفق شبكة "سي إن إن"، إن
الولايات المتحدة
تسيّر عددا كبيرا من السفن عبر المضيق، موضحا أن تأمين هذا العبور يتطلب تدخلا من
الجيش الأمريكي
.
وأضاف أن
إيران
لا تزال تتسبب في مشكلات، على حد تعبيره، لكنه أكد أن
البحرية الأمريكية
لها اليد العليا في هذه المعركة.
وأشار رايت، إلى أن متوسط تدفقات النفط عبر
مضيق هرمز
يتجاوز 9 ملايين برميل يوميا، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للممر في حركة إمدادات
الطاقة العالمية
.
وأوضح أن حركة النفط في المنطقة عادت إلى مستويات تعادل نحو ثلثين أو أكثر من مستويات ما قبل الصراع، مع استمرار تدفق كميات إضافية من النفط الخام والمنتجات النفطية عبر خطوط الأنابيب ومسارات أخرى.
ويعد مضيق هرمز ممرا رئيسيا لصادرات النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره مصدر قلق لأسواق الطاقة، نظرا إلى تداعياته المحتملة على الإمدادات والأسعار العالمية.
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