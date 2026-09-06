إيران تتعهد بإصلاح اقتصادها وتتوعد برد "أشد" على أي هجمات

وقال رئيس إن أي اعتداء على المصالح والأمن الإيرانيين سيقابل بـ"رد أسرع وأشد وأكثر إيلاماً"، محذراً من أن "قواعد اللعبة" تغيرت.وأشار قاليباف إلى أن التحدي الرئيسي لإيران، إلى جانب المواجهة العسكرية، يتمثل في معالجة مشكلات الإنتاج ومعيشة المواطنين، بما فيها التضخم وتقلبات سعر العملة والبطالة وإدارة الأسواق.من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني أن بلاده ستواجه الضغوط الاقتصادية الأميركية عبر تنفيذ إصلاحات، رافضاً أن تؤدي العقوبات إلى تغيير نهج .كما وزير الاقتصاد زمانيان مضاعفة جهود "مقر الحرب الاقتصادية" التابع للوزارة لمعالجة المشكلات الناجمة عن الحرب والضغوط الاقتصادية.