ويتكوف وكوشنر: مباحثات كييف كانت جوهرية وستتواصل لإنهاء حرب أوكرانيا

وقال ويتكوف عقب انتهاء الجولة الأولى من المباحثات إن النقاش كان "مثمراً للغاية"، معرباً عن تفاؤله وتطلعه إلى مواصلة الحوار "طالما لزم الأمر".من جانبه، أكد كوشنر أن الوفد الأميركي يتطلع إلى تحقيق مزيد من التقدم في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.وكان قد أعلن اختتام الجولة الأولى من المحادثات مع المبعوثين الأميركيين، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية تنهي الحرب الروسية الأوكرانية.