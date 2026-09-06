واشنطن تنفي استهداف ايران لسفينة أمريكية في هرمز

ونقلت الأمريكية، عن المتحدث باسم ، أنه "لا صحة لادعاء باستهداف سفينة أمريكية في ".أعلن الإيراني، في وقت مبكر من فجر الأحد، استهداف زورق أمريكي مسيّر قال إنه كان يعتزم دخول في مضيق هرمز.وأكد الحرس الثوري أن مضيق هرمز يخضع لإدارة ، مشددا على أنه سيتعامل بحزم مع أي تحرك أمريكي في المنطقة.ومساء السبت، قال الحرس الثوري إنه "استهدف بصواريخ باليستية حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين ضايقتا سفنا إيرانية وشاركتا في الحصار البحري".