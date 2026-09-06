"استفتاء إنهاء الحرب" يثير جدلاً واسعاً في إيران

ورأت وسائل إعلام وشخصيات بارزة من التيار المحافظ أن تصريحات تمثل تشكيكاً استراتيجياً في نهج "الدفاع والردع" الذي تتبناه ، مشيرة إلى أن الدعوة للاستفتاء في ظل التوترات الإقليمية الراهنة قد تُفسر في الخارج على أنها مؤشر ضعف وتراجع أمام الضغوط الدولية.تسلّط هذه السجالات الضوء على عمق الانقسام داخل النخبة السياسية الإيرانية بشأن إدارة أزمات البلاد الاقتصادية والأمنية:يتمسك بموقف متصلب يرى في استخدام ورقة وتعزيز أدوات الردع أولوية لا تقبل المساومة لحماية والسيادة الوطنية.يرى أن استمرار حالة الاستنزاف والحرب دون أفق سياسي واضح يُلحق أضراراً بالغاً بالاقتصاد والمجتمع تتجاوز المكاسب السياسية.الفترة الرئاسية: شغل منصب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لولايتين متتاليتين (2013 – 2021).الانتماء السياسي: يُحسب على التيار الإصلاحي المعتدل.أبرز محطاته: مهندس الاتفاق النووي لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) مع القوى الكبرى.موقعه الحالي: يُعد شخصية سياسية مؤثرة على الرغم من انحسار دوره التنفيذي في ظل هيمنة المحافظين والمؤسسات السيادية.