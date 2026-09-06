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بعد 30 شهراً تحت الأنقاض.. غزة تشيع رفات نحو 100 شهيد (صور)
دوليات
2026-09-06 | 04:31
Alsumaria Tv
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70 شوهد
السومرية نيوز
- دوليات
شيّع أهالي قطاع
غزة
، اليوم الأحد، رفات نحو 100 فلسطيني، بينهم أطفال، بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مبانٍ ومنازل مدمرة في حي
الزيتون
شرقي مدينة غزة، في خطوة هي الأولى من نوعها لهذه الضحايا منذ فقدانهم قبل نحو عامين ونصف.
وتعود الجثامين والرفات لضحايا ينتمون إلى عائلات "ارحيم"، و"البلعاوي"، و"ملكة"، و"قنبور"، و"سلمي"، انتشلتها الطواقم المختصة من تحت أنقاض منازل هُدمت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وتتواصل عمليات البحث والانتشال بإمكانات بدائية في ظل نقص حاد في الحفارات والمعدات الثقيلة، في وقت تشمل فيه المرحلة الثانية من مشروع "استعادة جثامين الشهداء" التفتيش تحت أنقاض 147 منزلاً في محافظات
غزة
والشمال والوسطى، يُعتقد أنها تضم جثامين أكثر من 1000 مفقود.
وتُعد هذه الجنازة من أكبر الجنازات في التاريخ الفلسطيني الحديث من حيث عدد الجثامين والرفات المشيعة، وذلك بعد تشييع رفات 112 فلسطينياً انتُشلت سابقاً من تحت أنقاض حي الصبرة.
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