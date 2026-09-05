أول دفعة مرحّلين من الولايات المتحدة تصل الى غويانا

وقال وزير خارجية ، بيرساد، إن المجموعة، التي تضم مواطنين من كوبا وأفغانستان، وصلت إلى البلاد الجمعة، بعد خضوع أفرادها لعملية تدقيق من جانب السلطات، أكدت عدم وجود سوابق جنائية بحقهم.وأوضح بيرساد أن أسباب ترحيل هؤلاء الستة من ترتبط بشكل أساسي بمخالفات وقضايا تتعلق بالهجرة، مشيرا إلى أن الاتفاق بين وبلاده جاء بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر.وأضاف الوزير، وفق وكالة "أسوشيتد برس"، أن الولايات المتحدة لم تقدم حتى الآن أي طلبات إضافية لترحيل أشخاص إلى غويانا. ووفق الاتفاق، ستستضيف البلاد المرحّلين لمدة عام، على أن تكون الإقامة مؤقتة وليست خطوة نحو توطين دائم.ومن المقرر أن يخضع المرحّلون الموجودون في غويانا ضمن برنامج "العودة الطوعية المدعومة" لإجراءات لتحديد وضعهم من الناحية القانونية والهجرة. وبناء على نتائج هذه الإجراءات، قد يعود بعضهم إلى بلدانهم الأصلية أو يتم نقلهم إلى دول أخرى.