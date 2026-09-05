إيران تعلن استهداف ناقلات نفط وسفن أمريكية

أعلنت بحرية الإيراني، اليوم السبت، عن استهداف ناقلات نفط وسفن أمريكية في .

وقالت البحرية "استهدفنا 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في و3 سفن أمريكية".

وأضافت بحرية الإيراني، "هجماتنا على ناقلات النفط والسفن الأمريكية رد على استهداف 3 ناقلات إيرانية"، داعية جميع السفن الى "تجنب العبور من الممرات غير المسموح بها وإلا ستكون عرضة للاستهداف".

ويأتي ذلك في وقت قال فيه وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، مساء السبت، إن ستدمر ناقلات النفط الإيرانية وتغرقها في حال أطلقت النار على السفن الأمريكية.