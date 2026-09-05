سوريا.. توقيف ضابط سابق متهم بارتكاب "جرائم حرب"

وقال الأمن إن "جلال صقر متورط بالمشاركة في جرائم حرب وعمليات اعتقال تعسفي ارتكبت بحق المدنيين خلال سنوات ".وأضاف أن "جلال صقر شارك في العمليات العسكرية ضد المدنيين العزل في محافظة دمشق والغوطة الشرقية، وأشرف على حملات الاعتقال التعسفي في ".