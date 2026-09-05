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مصرع 11 شخصا بانفجار صهريج وقود غربي إيران
دوليات
2026-09-05 | 13:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
292 شوهد
أعلنت
وكالة الأنباء
الإيرانية، اليوم السبت،
مصرع
11 شخصا في انفجار صهريج وقود غربي البلاد.
وقال رئيس
إدارة الإطفاء
والسلامة في بلدية سنندج
مرتضى
كرامي وفق وكالة "إرنا": "عقب هذا الحادث، تم إرسال العديد من فرق الإطفاء من سنندج إلى الموقع للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره".
وأضاف: "وقع الحادث قبل دقائق، وفور تلقي البلاغ، تم إرسال فرق إطفاء من مختلف أنحاء مدينة سنندج إلى الموقع".
وتابع: "نظرا لأن حمولة الشاحنة هي وقود، فإن عمليات مكافحة الحريق تُجرى بدقة عالية، وتبذل فرق الإطفاء قصارى جهدها للسيطرة على النيران ومنع انتشار الحريق ووقوع حوادث جانبية".
وأكد كرامي أنه "سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول سبب الحادث ومدى الأضرار المحتملة وحالة الركاب"، بالإضافة إلى سير عمليات مكافحة الحرائق".
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