مصرع 11 شخصا بانفجار صهريج وقود غربي إيران

وقال رئيس والسلامة في بلدية سنندج كرامي وفق وكالة "إرنا": "عقب هذا الحادث، تم إرسال العديد من فرق الإطفاء من سنندج إلى الموقع للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره".وأضاف: "وقع الحادث قبل دقائق، وفور تلقي البلاغ، تم إرسال فرق إطفاء من مختلف أنحاء مدينة سنندج إلى الموقع".وتابع: "نظرا لأن حمولة الشاحنة هي وقود، فإن عمليات مكافحة الحريق تُجرى بدقة عالية، وتبذل فرق الإطفاء قصارى جهدها للسيطرة على النيران ومنع انتشار الحريق ووقوع حوادث جانبية".وأكد كرامي أنه "سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول سبب الحادث ومدى الأضرار المحتملة وحالة الركاب"، بالإضافة إلى سير عمليات مكافحة الحرائق".